Ege Üniversitesi, sigara kullanımına karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü ile Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları, sigarayı bırakmak isteyenlere tedavi hizmeti sunuyor.

Tütün ve tütüne bağlı ürünlerin zararları saymakla bitmiyor. Her yıl dünya genelinde en az 8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde, sigara ve tütün ürünlerinin zararlarına karşı farkındalığın artırılması ve bağımlılıktan kurtulmanın hedeflendiği vurgulanıyor.

'Dumansız Hava Sahası' uygulaması başarılı

Ege Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak liderliğinde "Dumansız Hava Sahası" uygulamasını başlatarak kampüs genelinde başarıyla sürdürüyor. Üniversite, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını önlemeye yönelik sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte sigarayı bırakmak isteyenlere de tıbbi destek sağlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü, toplumda bilinçlenme ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sigara ve tütün ürünlerinin olumsuz etkilerine dikkat çekerek, bu sorunun küresel çapta insan sağlığı, çevre ve ekonomiye zarar veren çok yönlü bir sorun olduğunu vurguluyor.

Rektör Budak, Ege Üniversitesi olarak tütün bağımlılığıyla mücadelede tedavi desteği sağlamaya, nitelikli araştırmalar yapmaya ve farkındalık çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtiyor.