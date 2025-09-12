Üniversite, 2020 yılında yalnızca 5 programıyla TYÇ logosu hakkı elde etmişti; sonraki yıllarda ise bu sayı düzenli olarak arttı ve 2025 itibarıyla 70 programa ulaştı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, üniversitenin eğitim kalitesini ve uluslararası tanınırlığını artırma hedefini vurguladı. Budak, “Tam akredite, milli yenilik ödüllü, spor dostu kampüs unvanlı ve sağlık temalı öncü araştırma üniversitemiz olarak eğitim programlarımızın kalitesini her alanda tescillemeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 70. yılında, 70 programımız ile TYÇ logosu almaya hak kazanarak Türkiye’de birinci sırada yer aldık” dedi.

Budak ayrıca, TYÇ logosunun mezunların diplomalarının uluslararası geçerliliğini artırdığını ve istihdam imkanlarını güçlendirdiğini belirterek, “Logonun diplomalarda yer alması, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışı öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı tanınmasına, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğine büyük katkı sağlıyor. Bu başarımız, üniversitemizin eğitim-öğretim niteliğinin uluslararası kalite standartlarını karşıladığını bir kez daha gösteriyor” ifadelerini kullandı.

2020’den bu yana TYÇ logosu alan program sayısını sürekli artıran Ege Üniversitesi, 2021 ve 2022’de 8, 2023’te 13, 2024’te ise 56 programa ulaştı. 2025 itibarıyla 70 program ile Türkiye’de lider konuma yükselen üniversite, ilerleyen yıllarda bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyor.

Rektör Budak, akademik birimler, akademik ve idari personelin çalışmalarına teşekkür ederek, kalite odaklı eğitim vizyonunun üniversitenin uluslararası tanınırlığına katkı sunduğunu ifade etti.

Ege Üniversitesi’nin bu başarısı, hem öğrenciler hem de akademik camia için önemli bir uluslararası tanınırlık ve eğitim kalitesi göstergesi olarak öne çıkıyor.