Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde yürütülen Ulusal Staj Programı’na başvurular devam ediyor. Ege Üniversitesi Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğü, öğrencilere iş hayatını deneyimleme ve kariyerlerine yön verme imkânı sunan programın tanıtımı amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Tanıtım günlerinde kariyer fırsatları tanıtıldı

Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve akademik birimlerde kurulan stantlar aracılığıyla öğrenciler, programın sunduğu fırsatlar hakkında bilgi aldı. Ziyaretçiler arasında yer alan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, program hakkında detaylı bilgi aldı ve öğrencilere, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında staj yaparak kariyerlerine yön verme fırsatı sunduklarını belirtti.

Rektör Budak’tan gençlere kariyer tavsiyesi

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ulusal Staj Programı’nın öğrencilere sunduğu kariyer imkânlarını vurgulayarak, "Gençlerimizin istihdam edilebilirliğini artırmak için bu program son derece önemli. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyük takdir gören bu program, öğrencilerimize erken kariyer farkındalığı kazandırıyor," dedi. 2025 yılı başvuruları 28 Şubat’a kadar devam edecek olan program hakkında öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Rektör Budak, kariyer planlamasının önemine dikkat çekti ve üniversitenin sunduğu imkanların bu süreçteki değerini vurguladı.

Başvuru süreci ve fırsatlar

Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğü görevlileri, stantlarda öğrencilere Ulusal Staj Programı’nın sunduğu fırsatlar ve başvuru süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Öğrenciler, başvurularını 28 Şubat’a kadar yaparak bu değerli fırsatlardan faydalanabilecek.