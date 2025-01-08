Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi, EÜ İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'nin ortaklaşa yürüttüğü TÜBİTAK 3005 projesi çerçevesinde, "Tarihsel Süreçte Anadolu’da Atık Yönetimi" başlıklı bir sergi düzenlendi. Sergi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin fuaye alanında yoğun ilgiyle açıldı. Etkinlik, Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu ve Doç. Dr. Serpil Özmıhçı'nın küratörlüğünde, disiplinlerarası bir çalışma olarak öne çıktı.

Geçmişten günümüze atık yönetimi ve sosyal bilimlerin katkısı

Sergi, TÜBİTAK 3005 projesi kapsamında yapılan araştırmaların ve saha çalışmalarının fotoğraflarla derlendiği bir koleksiyondan oluşuyor. Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, projede yer alan disiplinlerarası yaklaşımı ve araştırmanın amacını şu sözlerle açıkladı: "Bu proje, sosyal bilimlerin ve mühendislik bilimlerinin birleşimiyle, geçmişteki atık giderme alışkanlıklarının günümüze nasıl uyarlanabileceğini incelemektedir. Hepimizin yaşadığı çevresel sorunlara çözüm arayışı içindeyiz. Bu sergi, bu sürecin bir özetidir."

Küçük Menderes Bölgesi’nde sahada çalışmalar

Projede, Küçük Menderes Bölgesi'nde yapılan saha çalışmaları önemli bir yer tutuyor. Bu bölgedeki kırsal yerleşimlerde eski atık giderme alışkanlıkları derlenerek, günümüz teknolojisiyle karşılaştırıldı. Ekip, bu verileri toplarken, köylere giderek eski alışkanlıkları kayda alıp, modern atık yönetimi ile nasıl birleştirilebileceğini araştırdı. Projeyle ilgili olarak Doç. Dr. Pullukçuoğlu Yapucu, "Bu araştırmanın temel amacı, geçmişteki atık yönetimi yöntemlerinin günümüze nasıl uyarlanabileceğini göstermek. Gelecek nesillere bu konuda bilgi aktarmak ve çözümler sunmaktır" dedi.

Eğitim ve farkındalık yaratma

Projenin bir diğer önemli adımı ise gençlere yönelik eğitim programları. Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Bayındır İlçesi'nde birkaç okulda atık yönetimi eğitimi verecek. Bu eğitimler, gelecekteki çevre liderlerini bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Yapılan açıklamalara göre, projede yer alan akademisyenler ve öğrenci grupları, eğitici çalışmalarla çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Serginin amacı: Geçmişten öğrenip geleceğe yatırım yapmak

Serginin temel amacı, Anadolu’nun atık yönetim tarihini gözler önüne sermek ve bu tarihsel bilgiyi günümüz çözümleriyle harmanlayarak, gelecekteki sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamaktır. Proje ekibi, saha araştırmaları sırasında atıkla ilgili bilinçli alışkanlıkların korunması ve geliştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Sosyal Belediyecilik ve çevre duyarlılığı

Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen proje, sadece akademik bir çalışma olmanın ötesinde, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle yapılan bir sosyal belediyecilik projesi olarak dikkat çekiyor. Bu tür araştırmalar, topluma sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışının yerleşmesine katkıda bulunuyor.