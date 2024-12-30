Ege Üniversitesi ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) iş birliğiyle, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali desteğiyle yürütülen Ege D-Tech Projesi, İzmir’i derin teknoloji alanında öne çıkaracak adımlarla dikkat çekiyor. Ege Teknopark’ın liderliğinde düzenlenen Ege D-Tech Demo Day etkinliği, girişimciler ve yatırımcıları bir araya getirerek teknolojik gelişmeleri sahneye taşıdı.

19 yenilikçi girişim sahne aldı

Etkinlikte, proje kapsamında yer alan 19 derin teknoloji odaklı firma, yapay zeka, biyoteknoloji ve enerji gibi alanlardaki projelerini tanıttı. Ege Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. İskender İnce, girişimcilik ve inovasyonun önemine vurgu yaparak, “Bu etkinlik, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunacak projelerin başlangıç noktasıdır” dedi.

İzmir’in geleceği şekilleniyor

EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arda Yılmaz, Ege D-Tech Projesi’nin, İzmir’i derin teknoloji alanında küresel bir aktör yapmayı hedeflediğini belirterek, “Projemiz, sürdürülebilirlik ve enerji gibi kritik alanlarda stratejik yatırımlar yaparak yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini destekliyor” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, derin teknolojilerin iş dünyasına entegrasyonu, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi ve teknolojik projelerin ticarileştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin Türkiye'nin teknoloji hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacağı görüşünde birleşti.