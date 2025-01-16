Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ile KFC Gıda A.Ş. arasında yürütülen “Turşuluk Üçburun Biber Çeşitlerinin Geliştirilmesi” başlıklı üniversite-sanayi iş birliği Ar-Ge projesi çerçevesinde, seleksiyon ıslahı yöntemiyle geliştirilen iki yeni biber çeşidi tescillendi. “Bayraktar” ve “Brezza” adlarıyla tescillenen bu biberler, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından Standart Tohumluk Kayıt Listesi’nde (Sebze Çeşitleri) yer aldı.

"Hem akademik hem de ticari başarı elde edildi"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi başarıyla tamamlayan Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve KFC Gıda A.Ş. araştırmacılarını tebrik ederek, üniversite-sanayi iş birliğinin gücüne dikkat çekti. Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi, tarım, gıda ve sağlık temalarını birleştirerek Türkiye'nin ‘Yüzyıl’ hedeflerine katkı sağlayacak projelere imza atıyor. Bu projeyle hem akademik hem de ticari başarı elde edilmiştir” dedi.

İlk tescil alan salamura-turşu biber çeşitleri

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Duman, projeye dair detaylı açıklamalarda bulunarak, "Bayraktar" ve "Brezza" çeşitlerinin, özellikle salamura ve turşu üretimi için geliştirildiğini belirtti. Türkiye'de bu alanda ilk tescil edilen çeşitler olan bu biberler, KFC Gıda A.Ş. tarafından sözleşmeli üretim yapılan bölgelerde büyük ilgi görüyor.

Biber çeşitlerinin özellikleri

Bayraktar çeşidi, 80-90 cm yüksekliğe ve 60-70 cm genişliğe sahip bitki yapısıyla dikkat çekerken, Brezza çeşidi ise 90-100 cm yüksekliğinde ve 80-90 cm genişliğinde yetişiyor. Her iki çeşidin meyveleri tam olgunlukta kırmızı renkte olup, acı bir tada sahip. Bayraktar’ın verimi 4-5 ton/da, Brezza'nın verimi ise 7-8 ton/da civarındadır.

Yeni çeşit adayları ve tescil çalışmaları devam ediyor

Prof. Dr. Duman, proje kapsamında geliştirilen yerli ve milli kaynaklardan faydalanarak yeni çeşit adayları üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, F1 hibrit çeşit geliştirme çalışmalarının da devam ettiği bilgisini verdi.