Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Özbekistan Taşkent Tıp Akademisi (Ürgenç Şubesi), “II. Uluslararası Türk Devletleri Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu: Türkiye ve Özbekistan Örneği” başlıklı önemli bir etkinlik düzenledi. Çevrim içi olarak gerçekleşen sempozyumda, hemşirelik eğitimi ve sağlık hizmetleri üzerine önemli tartışmalar yapıldı.

Akademik işbirliği güçleniyor

Etkinliğe, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, EÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, Taşkent Tıp Akademisi Ürgenç Şubesi Rektörü Prof. Dr. Ruzibaev Rashid Yusupovich ve iki ülkenin alanında uzman akademisyenleri katıldı. Açılış konuşmalarında, her iki ülke arasında güçlü bir akademik bağ kurulduğuna ve bu tür iş birliklerinin Türk dünyasında kardeşliği pekiştirdiğine vurgu yapıldı.

Eğitimde yeni ufuklar ve işbirliği

EÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, sempozyumun önemine değinerek, Türkiye ve Özbekistan arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin ve hemşirelik eğitiminin gelişimine katkı sağlayacak adımların atılacağını belirtti. Taşkent Tıp Akademisi Ürgenç Şubesi Rektörü Prof. Dr. Ruzibaev, ev sahipliği için Ege Üniversitesi'ne teşekkür etti ve bu tür etkinliklerin eğitim alanında faydalı olacağına inandığını dile getirdi.

Sempozyumda öne çıkan konular

Etkinlik boyunca, "Lider Bir Hemşirenin Deneyimleri", "Hemşirelik Eğitiminin Gelişimi" ve "Öğrenci Gözüyle Hemşirelik Eğitimi" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Ayrıca, Anadolu'nun ilk Türk modern hemşirelerinden Safiye Hüseyin Elbi’nin hayatını konu alan belgesel de katılımcılarla paylaşıldı. Sempozyum, katılımcıların görüş ve beklentilerinin paylaşılmasıyla son buldu.