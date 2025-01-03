Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Ege Üniversitesi, 2024 yılında medyanın zirvesinde yer aldı. “Vefa” yılı kapsamında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sosyal projeler, uluslararası başarılar ve öğrenci odaklı çalışmalar, üniversitenin marka değerini daha da güçlendirdi.

2024 yılında toplamda 946 haber bülteni hazırlayan Ege Üniversitesi, Medya Takip Sistemi İnterpress verilerine göre;

Haber erişim sayısında 659 milyon 162 bin 243 ile ikinci,

Toplam tirajda 217 milyon 808 bin 761 ile ikinci,

Basında yer bulan haber sayısında ise 10 bin 191 ile üçüncü sırada yer aldı.

Başarılarımızı kamuoyuyla paylaştık

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Vefa Yılı olarak ilan ettiğimiz 2024’te, tam akredite bir araştırma üniversitesi olarak dijitalleşme, uluslararasılaşma, sürdürülebilir yeşil kampüs gibi pek çok alanda önemli başarılara imza attık. Medya vasıtasıyla kamuoyuna duyurduğumuz bu başarılar, üniversitemizin itibarı ve görünürlüğünü artırdı. 2025’te de adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz” dedi.

Medya eğitiminde öncü rol

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve EGEMM Müdürü Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ise, “Ege Üniversitesi, iletişim sektörüne nitelikli iş gücü kazandırma misyonuyla hareket ediyor. İletişim Fakültesi öğrencilerimiz, EGEMM’in sağladığı uygulama alanları sayesinde sektöre hazır bir şekilde yetişiyor. Yeni yılda da hem kamuoyunu bilgilendirmeye hem de medya sektörüne katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.