Ege Üniversitesi’nde yeni akademik yıl öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, kampüs genelinde incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına yönelik önemli yatırımların hayata geçirildiği üniversitede, ana kampüs içerisindeki modern öğrenci yurdu, 14 bin kişilik kapasitesiyle yeni döneme hazır hale getirildi.

“Barınma sorununa kalıcı çözüm”

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde hizmet verecek olan yeni yurt binasında incelemelerde bulunan Prof. Dr. Budak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Üniversite eğitimi için şehir dışından gelen öğrencilerimizin en temel ihtiyaçlarının başında barınma geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle, daha önce 2 bin kişiye hizmet veren yurt kapasitesini 14 bine çıkardık. Bu modern tesis, yalnızca Ege Üniversitesi öğrencilerine değil, İzmir’deki diğer üniversitelerde öğrenim gören gençlerimize de kapılarını açıyor. Öğrencilerimiz, devlet güvencesiyle güvenli ve konforlu bir ortamda, adeta evindeymiş gibi barınabilecek.”

Üniversite genelinde yurt yatırımları

Ege Üniversitesi’nin, öğrencilere geniş barınma olanakları sunan sayılı üniversitelerden biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Budak, kampüs dışındaki yatırımlara ilişkin de bilgi verdi:

Öğrenci Köyü kapasitesi 2 bine ulaştı.

Bergama Kampüsü’ne 750 kişilik yeni yurt inşa edildi.

Çeşme Turizm Fakültesi öğrencileri için 108 kişilik modern yurt hizmete açıldı.

Prof. Dr. Budak, “Üniversitemize yeni katılan öğrencilerimizin, barınma sıkıntısı yaşamadan eğitimlerine devam edebilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum,” dedi.

Yeni yurt, sosyal alanlarıyla da dikkat çekiyor

14 bin kişilik kapasiteye sahip yeni KYK yurdu, yalnızca yatak sayısıyla değil, sosyal yaşam alanlarıyla da öne çıkıyor. Öğrencilerin hem ders çalışabileceği hem de sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği geniş alanlara sahip yurt, modern donanımıyla kampüs yaşamına değer katacak.

Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerine de önem veriyoruz. Bu yatırımlar, gençlerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde üniversite hayatını sürdürebilmeleri için atılmış önemli adımlardır,” diyerek sözlerini tamamladı.

Yeni akademik yıl öncesinde kapılarını açan modern yurt, Ege Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilerin barınma sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırarak, İzmir’in yükseköğretim altyapısına da önemli bir katkı sağlayacak.