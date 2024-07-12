İZMİR (AA) - Ege Üniversitesinde (EÜ) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Anıtı'ndaki törende, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın anıta çelenk sunması sonrasında saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın ardından, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Budak, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin, Türkiye'nin deneyimlediği diğer darbeler ve darbe girişimlerinden farklı olarak, halkın şanlı direnişi ve ortak iradesiyle başarısızlığa uğratıldığını söyledi.

O gecenin, yakın tarihin en acımasız gecesi olduğunu belirten Budak, "O gece milletimizin iradesi hedef alınmış, kuruluşundan bu yana her koşulda milletine hizmet eden yüce Meclisimiz, darbecilerin hedeflerinden biri haline gelmiştir. Ne mutlu ki o tarihi gecede milletimiz, milli iradenin tecelligahı olan yüce Meclisimize sahip çıkmak için tüm farklılıklarını bir kenara bıraktı." dedi.

Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bağımsızlığı, vatanı ve demokrasisi için tek yürek olan Türk milletinin meydanları doldurarak ortaya koyduğu iradeyle hain darbe girişimini bertaraf ettiğini vurguladı.

Daha sonra "Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü" gerçekleştirilen programa katılanlar, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Koruluğu'na karanfil bıraktı.

EÜ Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda "Demokrasi ve Milli Bilinç Paneli" de gerçekleştirildi. Ayrıca salonunun fuaye alanında "15 Temmuz Şehitlerimize Minnet ve Saygıyla" başlıklı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.