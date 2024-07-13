Ege Üniversitesi’nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Demokrasi ve Milli Bilinç" paneli gerçekleştirildi. Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran ve Doç. Dr. Ali Bilgenoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğe, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

15 Temmuz işgal girişimi gibiydi

Panelde "15 Temmuz Darbe Girişiminin Tarihsel Kökleri" konulu bir konuşma yapan Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran, “15 Temmuz hain darbe girişimi, tarihimizin kara lekelerinden biridir. 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde birçok darbe gördük, ancak 15 Temmuz farklıydı çünkü bu, bir işgal planına benziyordu. İlk defa sivil halka silah doğrultulan bir darbe gördük. Bu sebeple 15 Temmuz diğerlerinden farklı bir girişimdi” dedi.

Millet iradesi darbe girişimini bozguna uğrattı

Türk milletinin iradesinin darbe gecesinde tecelli ettiğini vurgulayan Doç. Dr. Haykıran, “Milletin iradesi, her zaman olduğu gibi bu dönemde de devreye girdi ve darbe girişimi bozguna uğratıldı. Ancak, 15 Temmuz, silahlı kuvvetlerimizin itibarına ciddi zarar verdi ve dini kurumlara olan güveni azalttı” diye konuştu. Ayrıca, Türk devletlerinin ortak bir gücü kabul etmediğini belirten Doç. Dr. Haykıran, “Devletin egemenliği kendine aittir, hiçbir güç buna ortak olamaz” dedi.

Türk demokrasi bilinci olgunlaştı

Doç. Dr. Ali Bilgenoğlu ise 15 Temmuz süreci öncesinde uluslararası arenada yaşanan gelişmelerden bahsederek, “Arap Baharı süreciyle birlikte Ortadoğu’da iç karışıklıklar arttı. Bu süreç, Türkiye’de de 2013 Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişimiyle farklı bir faza geçti. Ancak 15 Temmuz, Türk demokrasi bilincinin olgunlaştığını gösterdi” dedi. Bilgenoğlu, darbe girişiminin bastırıldığı zamana kadar birçok ülkenin tepkisiz kaldığını ve bekle-gör politikası izlediğini belirtti.

15 Temmuz'un ardından

Doç. Dr. Bilgenoğlu, Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayarak, “15 Temmuz’un en büyük zararlarından biri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal kimliğine verdiği zarardır. Ancak Türkiye, kısa sürede toparlanarak Fırat Kalkanı operasyonunu başlatabilmiştir” dedi. Ayrıca, 15 Temmuz günü devletine ve iradesine sahip çıkan Türk milletinin evlatlarını rahmetle andığını ifade etti.

Savunma sanayi ve eğitim

Panelin sonunda değerlendirme konuşması yapan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 15 Temmuz sonrası Türkiye’nin savunma sanayi yatırımlarına hız verdiğini belirterek, “Bu süreçte üniversitelere büyük sorumluluklar düşüyor. Kaliteli eğitim ve milli şuur aşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Budak, konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etti ve ardından katılımcılar "15 Temmuz Şehitlerimize Minnet ve Saygıyla" fotoğraf sergisini gezdi.