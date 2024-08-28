Ege Üniversitesi, “30 Ağustos Zafer Bayramı” için özel bir etkinlik düzenliyor. Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin organizasyonunda gerçekleşecek etkinlikte, Zafer Bayramı'nın önemi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ele alınacak.

Etkinlik detayları

Tarih ve Saat: 29 Ağustos 2024 Perşembe, saat 11.00

Yer: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Nuri Bilgin Konferans Salonu

Konferans ve belgesel gösterimi

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihan Özgün’ün konuşacağı konferansta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğündeki kurtuluş mücadelesi ve 30 Ağustos 1922'deki Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin tarihi önemi vurgulanacak. Konferansın ardından, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Kurtuluş Savaşı ile ilgili özel bir belgesel gösterimi yapılacak.

Organizatörler ve iş birlikleri

Etkinlik, Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yanı sıra, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilecek.