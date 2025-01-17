Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümü tarafından “Etkili İletişimde Beden Dili ve İmaj” konulu seminer, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. EÜ Kültür Sanat Evi'nde düzenlenen etkinlikte konuşmacı olarak Türk Dili Bölümü Öğr. Gör. Arife Gülsün yer aldı.

Beden dili iletişimde yüzde 55 etkili

Seminerde, beden dilinin iletişimdeki önemine dikkat çeken Öğr. Gör. Arife Gülsün, “Yapılan araştırmalara göre iletişimin yüzde 7’si sözlü, yüzde 38’i ses tonlaması, yüzde 55’i ise beden dili ile sağlanır. Beden dilimiz, duruşumuz, jestlerimiz, mimiklerimiz ve daha birçok faktör, karşımızdaki kişiye hakkında fikir verir,” şeklinde konuştu.

Farklı kültürlerde beden dilinin değişebileceğine de değinen Gülsün, Türkiye, Yunanistan ve Suriye’de olumlu bir ifade olarak kafanın aşağı-yukarı sallanmasının, olumsuz bir ifade olarak ise kafanın yukarı kaldırılıp gözlerin devrilmesinin yaygın olduğunu belirtti. Ayrıca, Bulgaristan ve Arnavutluk’ta bu ifadelerin tam tersi şekilde kullanıldığını söyledi.

Kitap önerilerinde bulundu

Beden dili hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen katılımcılara çeşitli kitaplar öneren Gülsün, Joe Navarro’nun “Beden Dili” kitabını, Riccon İlhan Doğan’ın “Beden Dili” kitabını ve Shelly Hagen’in “Beden Dili Hakkında Her Şey” adlı eserini tavsiye etti.