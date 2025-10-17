Ege Üniversitesi, Cumhuriyetin 102. yılı ve Atatürk’ün 87. ölüm yıldönümü dolayısıyla “ Cumhuriyet ve Atatürk Günleri” etkinliklerini 18 Ekim – 14 Kasım tarihleri arasında kampüslerinde düzenliyor. Etkinliklerde tarih, kültür ve sanat bir araya gelecek.

Ege Üniversitesi, “ Cumhuriyet ve Atatürk Günleri” kapsamında 24 konferans, 8 söyleşi, 8 sergi, 1 panel, 1 belgesel gösterimi, 1 film gösterimi, 2 dans gösterisi, 2 tören, 1 koşu ve 1 dalış etkinliğine ev sahipliği yapacak. Etkinlikler, akademisyenler, öğrenciler ve sanat topluluklarının katkılarıyla kampüsün farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni”, 28 Ekim 2025 Salı günü saat 08.50’de EÜ Cumhuriyetin 100. Yıl Anıtı önünde yapılacak.

“10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı” ise Rektörlük Binası Atatürk Büstü önünde saat 08.50’de başlayacak.

Etkinliklerde, Milli Mücadele kahramanları, Cumhuriyetin kazanımları ve Atatürk’ün ilke ve devrimleri farklı disiplinlerle ele alınacak. Katılımcılar hem tarih bilinci kazanacak hem de Cumhuriyet coşkusunu bir arada yaşayacak.