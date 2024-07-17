Ege Üniversitesi, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda akademik performansların takibi ve analizini sağlayacak "Veri İzleme ve Değerlendirme Yönetim Sistemi (VİDYS)"ni tanıttı. VİDYS tanıtım toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizi yenilikçi teknolojilerle buluşturuyoruz. Dijitalleşme sürecinde öncü bir rol üstleniyoruz” dedi.

Akademik ve idari süreçlerde dijitalleşme

Ege Üniversitesi tarafından geliştirilen VİDYS'nin tanıtım ve eğitim toplantısı, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Osman Ünalır, yeni sistemin özelliklerini ve dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen uygulamaları anlattı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, açılış konuşmasında, “Dijitalleşme ve uluslararasılaşma hedeflerimize yönelik çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Web of Science yayın verilerinin izlenmesi ve yönetilmesine yönelik olarak geliştirdiğimiz bu sistem, üniversitemizi akademik dünyada bir adım öne taşıyacak” diye belirtti.

VİDYS'nin sağladığı avantajlar

Prof. Dr. Budak, yeni sistemin “Veri Bütünlüğü ve Güvenliği”, “Kolay Erişim ve Yönetim”, “İzlenebilirlik ve Performans Değerlendirmesi” ile “Şeffaflık ve İşbirliği” alanlarında önemli avantajlar sağladığını vurguladı. Toplantıda, sistemin nasıl kullanılacağı ve uygulama süreçleri hakkında bilgi verildi. Prof. Dr. Budak, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, “Üniversitemizin dijitalleşme yolculuğunda bizlere verdikleri destek ve gösterdikleri özveri ile bu önemli adımı atmamızı sağladılar” dedi.

Dijital dönüşümde ileri adım

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Osman Ünalır, VİDYS tanıtım sunumunda, sistemin detaylarını anlatarak akademisyenlerden gelen soruları yanıtladı. Ege Üniversitesi, bu sistemle dijital dönüşümde önemli bir adım atarak akademik ve idari süreçlerde verimliliği artırmayı hedefliyor.