Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, 70. Yıl Kariyer Etkinlikleri kapsamında dijital iletişim dünyasına dair önemli bilgiler edindi. Etkinliğe konuk olan GİF Ajans Başkanı Berk Yurtçu, dijital iletişim stratejileri ve ajans dünyasının dinamiklerine ışık tuttu.

Türkiye'de dijital medya kullanımı: Hızla yükselen bir trend

Prof. Dr. Aylin Göztaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Berk Yurtçu, Türkiye’de internet kullanım oranının %89’a ulaştığını ve sosyal medya kullanımının dünyada ilk 10’a girdiğini belirtti. Bu oranların, dijital pazarlama ve sosyal medya ajanslarının önemini artırdığını vurgulayan Yurtçu, dijital medya sektöründeki büyümeyi detaylı bir şekilde açıkladı.

Dijital medyada bütünleşik yaklaşımın önemi

Yurtçu, GİF Ajans olarak dijital iletişimin tüm süreçlerine entegre bir yaklaşım benimsediklerini söyledi. Dijital medya stratejisi, web tasarımı, video prodüksiyon, dijital reklam, SEO optimizasyonu, yazılım geliştirme ve sosyal medya yönetimi gibi bir dizi hizmeti sunduklarını ifade etti. "Dijital medya, firmalara hızla ulaşılabilirlik ve etkileşim avantajı sağlıyor" diyen Yurtçu, doğru zamanda doğru mecrada yapılan iletişimin, firmaların rekabet avantajını artırdığına dikkat çekti. Ayrıca, ajansların dijital pazarlama stratejilerindeki rolünü vurguladı.

Dijital dünyanın geleceği: Pazarlamada devrim

GİF Ajans Başkanı Berk Yurtçu, özellikle dijital pazarlamanın işletmelerin satışlarını artırma konusunda nasıl önemli bir araç haline geldiğini belirtti. Dijital medya ve sosyal medya ajanslarının iş dünyasında giderek daha fazla tercih edilmesinin ardındaki sebeplerin başında, etkileşim odaklı pazarlama stratejilerinin geldiğini ifade etti. Yurtçu'nun konuşması, dijital medya ile ilgili kariyer yapmak isteyen öğrencilere ilham kaynağı oldu.