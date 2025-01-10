Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, "Dijital Çağda Gazeteciliğe Yeni Yaklaşımlar Dersi" kapsamında önemli bir söyleşi gerçekleştirdi. "Drone Pilotluğu ve Medya-Reklam Sektörü" başlıklı etkinlikte, Reklam Yönetmeni ve Yazar Eray Dedik, drone teknolojisinin gazetecilik ve medya sektörü üzerindeki etkilerini anlattı. Moderatörlüğünü EÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlknur Aydoğdu Karaaslan'ın üstlendiği söyleşi, öğrencilere sektördeki dijital yenilikler hakkında bilgi verdi.

Drone ile hızlı ve etkili habercilik

Söyleşide, drone kullanımının gazetecilikteki faydalarına değinildi. Dedik, özellikle ulaşılamaz yerlerde hızlı ve etkili habercilik yapılabilmesi için drone'ların önemli bir araç haline geldiğini belirtti. “Drone kullanımı için öncelikle eğitim ve ehliyet alınması gerekiyor. Sonrasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onay almak ve uçuş sırasında güvenliği sağlamak önemli,” diyen Dedik, drone kullanımında dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Afet ve olaylarda Drone'un rolü büyüyor

Dedik, drone kullanımının afet ve toplumsal olaylarda nasıl büyük bir etki yarattığını vurguladı. "Depremler, yangınlar ve sel felaketlerinde drone’lar hem hızlı bilgi sağlıyor hem de kurtarma çalışmalarına yardımcı oluyor," dedi. Gelecekte, haber merkezlerinde drone pistlerinin yaygınlaşacağını ve gazetecilerin olay yerlerine daha hızlı erişebileceğini öngördü.

Uygulamalı Drone kullanımı öğrencilere gösterildi

Söyleşi sonrası Eray Dedik, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine uygulamalı drone kullanımı eğitimi verdi. Öğrenciler, gerçek drone uçuşlarıyla teknoloji hakkında pratik deneyim kazandılar.