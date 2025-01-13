Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi’nde “Müze Söyleşileri” etkinlikleri kapsamında “Eski Smyrna’dan Metal Eserler ve Üretime İlişkin Veriler” başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Prof. Dr. Haluk Sağlamtimur’un moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Prof. Dr. Duygu Sevil Akar, Eski Smyrna’da yapılan kazılardan elde edilen metal eserler üzerine bilgi verdi.

Metal eserler kayıt altına alındı

Prof. Dr. Duygu Sevil Akar, Smyrna kazılarının düzenli olarak 1948 yılında başladığını ve bu süreçte elde edilen metal eserlerin kayıt altına alındığını belirtti. “Eserler arasında altın, gümüş, bronz, kurşun ve demirden yapılmış silahlar, süs eşyaları ve elbise aksesuarları yer alıyor. Şimdiye kadar bini aşkın silah parçasını sınıflandırdık” diyen Prof. Dr. Akar, bu eserlerin Smyrna’nın tarihindeki savaşlarla olan bağlantısına dikkat çekti.

Smyrna’nın savaşlarla dolu tarihi

Smyrna’nın tarih boyunca birçok savaşa sahne olduğunu belirten Prof. Dr. Akar, koleksiyondaki silahların en büyük grubu oluşturduğunu ifade etti. Ok uçları, kargılar, kılıçlar ve zırhlar gibi savaş ekipmanlarının yanı sıra süs eşyaları, elbise aksesuarları, metal kaplar ve adaklar gibi farklı kategorilerde eserler de bulunuyor. Kazılardan elde edilen eserlerin bilimsel yayın haline getirilmesi için çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Akar, sınıflandırma ve tipoloji çalışmalarının bu hedef doğrultusunda sürdüğünü dile getirdi.

Söyleşi sonunda, Prof. Dr. Haluk Sağlamtimur, Prof. Dr. Duygu Sevil Akar’a teşekkür belgesi takdim etti. Etkinlik, sanatseverler ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı.