Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümü ve EÜ Seslendirme Topluluğu'nun düzenlediği “Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri” semineri, Kültür Sanat Evi’nde gerçekleştirildi. Seminere Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğr. Gör. Dr. Emel Aydın Özer konuşmacı olarak katıldı. Seminerde, etkili iletişim ve sunum tekniklerinin önemi vurgulandı.

Konuşmasında, modern çağda bilgiyi doğru şekilde iletmenin önemine dikkat çeken Öğr. Gör. Dr. Emel Aydın Özer, katılımcılara sunum teknikleri, dinleyiciye nasıl hitap edileceği ve dikkat çekici bir sunum yapmanın yolları hakkında bilgiler verdi. Dr. Özer, “Bu etkinlikte metni nasıl etkili şekilde kısaltabileceğimizi, dinleyiciyi nasıl ikna edebileceğimizi ve dikkatlerini nasıl çekebileceğimizi öğreneceğiz” dedi.

Sunum öncesi hazırlık ve korku yönetimi

Seminerde, sunum yaparken yaşanan korkunun doğal bir duygu olduğunu belirten Dr. Özer, "Topluluk önünde konuşma korkusu, araştırmalara göre ölüm korkusundan daha yaygındır. Sunum öncesi hazırlık, bu korkuyu yenmek için büyük önem taşır” şeklinde konuştu. Katılımcılara etkili sunumun gereklilikleri, araştırmaların metne aktarılması, görsel malzemelerin rolü ve beden dilinin önemi hakkında önemli ipuçları verildi.

Seminer, katılımcıların soruları ile son buldu.