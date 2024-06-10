Ege Üniversitesi (EÜ) Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü ve Engelsiz Ege Birimi Koordinatörlüğü işbirliğinde EÜ Kültür Sanat Evinde “Farkındalık Konseri” düzenlendi. Konserde Grup Gökkuşağı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Çevrebilimi Doktora Öğrencisi Şebnem Karakuş sahne aldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'tan destek

EÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Prof. Dr. Pelin Piştav Akmeşe, Ege Üniversitesi'nin öğrencilerini akademik, sosyal ve kültürel yönden hayata hazırlamanın yanı sıra topluma sosyal katılımı yüksek ve bağımsız bireyler olmaları için de üniversite yaşamı boyunca çok yönlü desteklemeyi temel ilke edindiğini söyledi. Prof. Dr. Akmeşe, öğrenci odaklılık ilkesiyle öğrencilerin üniversiteye adım attıkları ilk andan itibaren hayata ve meslek yaşamına hazırlanmalarında, toplumun aktif katılımcıları olmaları ve kariyerlerini en etkili, güncel ve teknolojiye uygun şekilde geliştirmelerini hedeflediklerini belirtti. Prof. Dr. Akmeşe, bu amaçla tüm birimlerde bireysel farklılıkları temel alarak her bir öğrencinin özel ve biricik olduğunun bilinciyle çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Konserin amacı: Engellilik konusunda farkındalık oluşturmak

Prof. Dr. Akmeşe, konserin engellilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini vurguladı. Engelli bireylerin yaşamları boyunca karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılması ve eşit, erişilebilir bir yaşam için toplumun farkındalığını artırmada kültür ve sanat etkinliklerinin önemli rol oynadığını belirten Prof. Dr. Akmeşe, Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü ve Engelsiz Ege Birimi Koordinatörlüğü işbirliği ile düzenlenen Ege Üniversitesi Farkındalık Konserinin amacının da engellilik konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.