Ege Üniversitesi, idari personelinin kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla, “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” çerçevesinde yazılı ve sözlü sınavlar düzenledi. Memur, şef, mühendis, sağlık teknikeri, şoför gibi kadrolar için gerçekleştirilen sınav, üniversitenin idari yapısını daha nitelikli hale getirmeyi amaçlıyor.

İdari çalışanların katkısı vurgulandı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin başarılı çalışmalarında idari personelin kritik bir rol üstlendiğini belirterek, “İdari çalışanlarımızın emekleriyle önemli başarılara imza attık. Onların katkıları, üniversitemizin odağında yer alıyor ve başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı, yazılı sınav ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamalı şekilde gerçekleştirildi. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, liyakat ve kariyer ilkeleri doğrultusunda sözlü sınavdan da geçti. Başarılı adaylar, ilgili mevzuat çerçevesinde yeni kadrolarına atanacak.

Çalışanların potansiyeli değerlendirildi

Prof. Dr. Budak, idari personelin potansiyelini değerlendirmek amacıyla düzenledikleri bu tür sınavlarla, üniversitenin hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, çalışanların memnuniyetini ve performansını önemseyerek, onları daha nitelikli görevlerde görmek istediklerini söyledi.