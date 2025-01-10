Ege Üniversitesi (EÜ) 70. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından düzenlenen konferansta, GİF Ajans Kurucu Başkanı Berk Yurtçu öğrencilerle buluştu. Etkinlikte, iletişim ve ajans dünyasına dair değerli bilgiler paylaşıldı.

Berk Yurtçu’nun değerli paylaşımları

EÜ İletişim Fakültesi’nde gerçekleşen konferans, Prof. Dr. Aylin Göztaş’ın moderatörlüğünde yapıldı. Konferansa katılan Berk Yurtçu, 360 derece ajans hizmetleri, dijital reklamcılık, ajans yönetimi ve mesleki yetkinlikler gibi birçok konuda genç iletişimcilere bilgi verdi. Yurtçu, öğrencilerle staj imkanları ve Google Adwords gibi pratik eğitim konularını da detaylı şekilde tartıştı.

Öğrencilerden yoğun ilgi

Genç iletişimcilere yönelik gerçekleştirilen etkinlik, öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Program sonunda, Berk Yurtçu, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, daha fazla bilgi paylaşımında bulundu.

Teşekkür Belgesi takdimi

Etkinlik, Prof. Dr. Aylin Göztaş’ın, Berk Yurtçu’ya teşekkür belgesi takdim etmesiyle son buldu. Yurtçu, öğrencilere yönelik değerli bilgiler sunduğu için teşekkürlerini iletti.

Sonuç ve ileriye yönelik işbirlikleri

İletişim Fakültesi, bu tür etkinliklerle öğrencilerin sektöre dair daha derin bir anlayış geliştirmelerini ve kariyerlerine sağlam adımlarla başlamalarını hedefliyor.