Ege Üniversitesi (EÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen "IV. Uluslararası Bilim Şenliği Lisansüstü Tez Buluşmaları", EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu'nda başladı. Açılış, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Mutluer'in konuşmasıyla yapıldı. Etkinlik, akademik ve idari çalışanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile konu uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi'nin eğitimdeki ilerleyişi ve vizyonu

Prof. Dr. Mustafa Mutluer, üniversitenin son 6 yıl içinde büyük bir gelişim gösterdiğini ve Yükseköğretim Kalite Kurulu'ndan "Tam Kurumsal Akreditasyon" aldığını belirterek, "Araştırma üniversitesi" olma yolunda ciddi adımlar attıklarını vurguladı. Bu ilerlemelerin, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın vizyonu ve çabalarıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Akademik iş birlikleri ve kültürel etkileşim hedefi

Etkinliğin önemini anlatan Prof. Dr. Mutluer, üniversiteler arasında akademik iş birliklerini geliştirmeyi, bilimsel çalışmaların paylaşılmasını ve uluslararası etkileşim sağlanmasını amaçladıklarını söyledi. "Lisansüstü tezlerin paylaşılması ve tartışılması, hem öğrenciler için hem de akademisyenler için verimli bir platform oluşturuyor" diye ekledi.

Multidisipliner bir etkinlik: 11 oturumda 43 bildiri

Etkinlik boyunca, Arkeoloji, Psikoloji, Tarih, Edebiyat, İktisat, Sosyoloji gibi farklı alanlarda sunulacak 43 bildiriyle 11 oturum gerçekleştirilecek. Katılımcılar, hazırladıkları tezleri jürilere sunarak geri bildirim alacaklar. Ege Üniversitesi, bu etkinliği her yıl geleneksel hale getirmeyi hedefliyor.