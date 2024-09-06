Ege Üniversitesi, İzmir'in kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenliyor. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Edebiyat Fakültesi ve İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, "İşgalden Kurtuluşa İzmir" temalı bir konferans ve "İzmir’e Doğru" adlı tarihi materyal sergisi katılımcılarla buluşacak.

Ziyaretçiler tarihi anlara tanık olacak

Üniversitenin 70. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek bu özel program, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 09.30’da Edebiyat Fakültesi Nuri Bilgin Konferans Salonu'nda başlayacak. Moderatörlüğünü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Karakaş’ın üstlendiği konferansta, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihan Özgün ve Dr. Öğretim Üyesi Semih Çınar konuşmacı olarak yer alacak.

Programın ardından, Edebiyat Fakültesi Ek Derslikleri Fuaye Alanı'nda küratörlüğünü Ayda Nil Yapucu'nun yaptığı "İzmir’e Doğru" tarihi materyal sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İzmir’in işgalden kurtuluşunu simgeleyen bu sergi, ziyaretçilere tarihi anları yeniden yaşatacak.