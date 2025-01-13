Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen “Kara Kalem Sergisi,” öğrencilerin bir yıl boyunca edindikleri sanatsal birikimi yansıttığı eserlerle büyük ilgi gördü. 31 Ocak’a kadar ziyarete açık olan sergi, sanatseverlere farklı bir perspektif sunarken, öğrencilere de yaratıcı bir ifade alanı sağlıyor.

Sanatın gücüyle stresten uzaklaşma

Ege Üniversitesi Resim Topluluğu üyelerinin eserlerinden oluşan serginin amacı, hem katılımcılara sanatsal bir deneyim sunmak hem de öğrencilerin resim yaparak streslerini azaltmalarına yardımcı olmak. Resim Topluluğu üyesi Nursel Koyutürk, “Eserlerimiz, sanatsal yolculuğumuzun birer yansıması. Sergimiz hem farklı duyguları aktarıyor hem de topluluk üyelerimizin gelişimlerini ortaya koyuyor” diyerek serginin önemine dikkat çekti.

Geleneksel sanatsal etkinlik

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kara Kalem Sergisi, Ege Üniversitesi Resim Topluluğu’nun sanata olan katkısını gözler önüne seriyor. Bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılanan sergide, teknik ustalığın yanı sıra öğrencilerin özgün yaklaşımları da ön planda. Kara Kalem Sergisi, 31 Ocak’a kadar Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.