EÜ Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, ulusal ve uluslararası akademisyenleri bir araya getirdi.

Uluslararası bilim insanları İzmir’de buluştu

Sempozyumda Paris-Saclay Üniversitesi’nden Prof. Dr. Elias Fattal, Napoli Federico II Üniversitesi’nden Prof. Dr. Giuseppe De Rosa, Fenerbahçe Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Nahide Zeren Arda Öztürk ile EÜ’den Dr. Öğr. Üyeleri Burcu Binici ve Gökselin Özgen sunumlarını gerçekleştirdi. Etkinliğe Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bayrı Eraç ve Prof. Dr. Evren Atlıhan Gündoğdu’nun yanı sıra akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

EÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Gürer Orhan, video mesajıyla sempozyuma hitap ederek, etkinliği hazırlayan anabilim dalı üyelerine ve ulusal-uluslararası konuşmacılara teşekkür etti. Prof. Dr. Orhan, sempozyumun bilimsel fikir alışverişi ve yeni iş birlikleri için değerli bir platform olacağını vurguladı.

Endüstri ile güçlü iş birlikleri

Sempozyum Başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Özgen Özer, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nın Kozmetoloji ve Biyofarmasötik Farmakokinetik alanlarını kapsadığını, 60’tan fazla lisansüstü öğrencinin eğitim gördüğünü ve endüstri ile ulusal ve uluslararası iş birliklerinin güçlü olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Özer, geliştirdikleri mikropartiküllerle yara örtüsü üretimi ve klinik başarıya ulaşan çalışmaların akademisyenler için değerli bir deneyim olduğunu belirtti.

Nanoteknolojide güncel yaklaşımlar

Prof. Dr. Elias Fattal, nanopartiküllerin hedef dokuya ulaşırken karşılaştığı engelleri anlattı ve inflamatuar hastalıklar için geliştirdikleri PEG kaplı nanopartikül sistemlerini aktardı. Fattal, bu sistemin özellikle aktive olmuş makrofajlarda ilacı serbest bırakarak tedavi etkinliğini artırdığını belirtti.

Prof. Dr. Giuseppe De Rosa ise kendiliğinden oluşan nanopartikül sistemlerinin kliniklerde kolayca hazırlanabileceğini, aşı ve gen terapilerinde kullanılabileceğini ve kemoterapötik ajanların hedeflenmesinde potansiyel bir yöntem sunduğunu ifade etti.

Program kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Zeren Arda Öztürk, endozom-mimetikler; Dr. Öğr. Üyesi Burcu Binici, mRNA aşı taşıyıcı sistemleri; Arş. Gör. Gökselin Özgen ise mikrorobotlar üzerine güncel bilgiler aktardı. Sunumların ardından katılımcıların soruları yanıtlandı ve Prof. Dr. Özgen Özer tarafından konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Prof. Fattal için emeklilik töreni

Etkinlik kapsamında ayrıca Fransız Bilim Akademisi Onur Ödülü sahibi Prof. Dr. Elias Fattal için emeklilik töreni düzenlendi. Birlikte çalıştığı akademisyenler konuşmalar yaparken, Dekanlık ve Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı tarafından Fattal’a hediyeler sunuldu.

Sempozyum, nanoteknoloji ve ilaç taşıyıcı sistemler alanında bilgi paylaşımı ve iş birliğini güçlendiren uluslararası bir platform olma özelliği taşıyor.