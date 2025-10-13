Bu topluluklar, öğrencilerin serbest zamanlarını verimli değerlendirmeleri, yeni arkadaşlıklar kurmaları, kişisel gelişimlerine yönelik faaliyetler düzenlemeleri için Ege Üniversitesi üst yönetimi tarafından da tam destek görüyor. EÜ öğrenci topluluklarında 40 bine yakın öğrenci, ilgi alanlarına yönelik faaliyetlere katılım gösteriyor.

Öğrenci topluluklarının üniversite hayatındaki önemini vurgulayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 'Öğrenci odaklılıkta ödüllü bir üniversite olarak, öğrencilerimizin sadece akademik alanda değil, hayatın her alanında donanımlı bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Bunun için de öğrenci odaklı uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda öğrenci topluluklarımız, gençlerimizin ilgi alanlarını keşfetmeleri, yeni beceriler edinmeleri, liderlik vasıflarını geliştirmeleri ve unutulmaz anılar biriktirmeleri için eşsiz bir platform sunuyor. Ülkemizin en zengin öğrenci topluluğu yelpazesine sahip üniversitemizde; 93 aktif topluluğumuzla kampüs hayatını zenginleştirirken, öğrencilerimizin sosyal sorumluluktan sanatsal aktivitelere, spordan bilimsel araştırmalara kadar geniş bir yelpazede kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyoruz. Topluluklar tarafından düzenlenen kariyer etkinlikleri ile mezun öğrencilere iş imkânı yaratılırken, her alandan uzman kişiler etkinliklere davet edilerek öğrencilerle buluşturuluyor. Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen projelerle öğrenciler, toplumla bütünleşerek birlik olma duygusunu yaşıyor. Topluluklar, aynı zamanda öğrencilere çevreyle bağlantılarını genişletme ve kendilerine daha fazla fırsat kapısı açma olanağı sunuyor. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, topluluklarımıza her türlü desteği sağlıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, güçlü topluluklar güçlü bir üniversite demektir. Tüm öğrencilerimizi, yeni dönemde öğrenci topluluklarına üye olmaya davet ediyorum' dedi.

'Öğrenci toplulukları için tüm imkânlar seferber ediliyor'

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Birimi, toplulukların kurulmasından faaliyetlerin planlanmasına ve gerçekleştirilmesine kadar tüm süreçte koordinasyonu sağlıyor. Birim, toplulukların çalışmaları için salon tesisi, ihtiyaçlarının karşılanması ve malzeme temini gibi uygun koşulları sunarken aynı zamanda denetimlerini de titizlikle gerçekleştiriyor. Öğrenci topluluklarının faaliyetlerini organize etmeleri için Ege Üniversitesi Büyük Spor Salonu'nun bir bölümü ile 1 ve 2 numaralı öğrenci yemekhanesinin bir bölümünde özel topluluk odaları tahsis edildi. Aynı zamanda Fakültelerin bünyesinde öğrenci toplulukları için ayrılmış alanlar bulunuyor. Bu sayede öğrenciler, farklı disiplinlerden gelen akranlarıyla bir araya gelerek ortak ilgi alanlarında projeler geliştirebiliyor, etkinlikler düzenleyebiliyor ve üniversite kültürüne aktif olarak katkıda bulunabiliyor.