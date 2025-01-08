Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, "Sanat Akımları ve Sinema" ile "Reklamcılık ve Sanat Akımları Etkileşimi" dersleri kapsamında hazırladıkları kolajları, Fakülte Fuaye Alanı'nda düzenlenen "Uluslararası Kolaj 2024 Güz Sergisi"nde sergiledi. Serginin küratörlüğünü İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Balcı ve Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Onur Akşit üstlendi.

Sanat akımlarıyla zenginleşen öğrenci eserleri

Sergide yer alan kolajlar, müzik, sanat, sinema, spor ve moda temaları etrafında şekillendi. Öğrenciler, kes-yapıştır tekniğiyle oluşturdukları eserlerinde farklı sanat akımlarından, ressamlardan ve sinema örneklerinden ilham aldı. Doç. Dr. Burcu Balcı, öğrencilerin sanatsal ifade özgürlüğünü vurgulayarak, "Öğrencilerimizi biçimsel olarak sanatlarında özgür bırakarak onlardan kendi kolajlarını yapmalarını istedik. Eserler, kes-yapıştır tekniği kullanılarak oluşturuldu" dedi.

Karekodlarla müzik dinletisi

Sergiyi farklı kılan özelliklerden biri de eserlerin üzerinde bulunan karekodlar oldu. Ziyaretçiler, kolajları incelerken bu karekodları okutarak ilgili müzikleri dinleme fırsatı buldu. Bu sayede sergi, görsel sanatları müzikle birleştirerek ziyaretçilere interaktif bir deneyim sundu.

Öğrencilerin yaratıcılığına katkı

Sergiye, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Topsümer, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lale Kabadayı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Dekan Prof. Dr. Gültekin, öğrencilerle birlikte eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu tür sergiler, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeleri ve sanatsal ifade yeteneklerini ortaya koymaları açısından büyük önem taşıyor. Doç. Dr. Balcı, "Öğrencilerimiz için son derece yaratıcı, ilgi çekici, kendilerini sanatsal olarak ifade edebildikleri önemli çalışmalar ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.