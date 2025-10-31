Ege Üniversitesi’nde 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni kapsamında kampüse gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, öğrencilerin protestosuyla karşılaştı.

Tören öncesinde rektörlük önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan program, Prof. Dr. Yusuf Vardar – MÖTBE Kültür Merkezi’nde devam etti. Ancak, bina önünde toplanan bir grup öğrenci, Adalet Bakanı Tunç’a yönelik sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

“Adalet Bakanına bir sorumuz var”

Öğrenciler, “Adalet Bakanına bir sorumuz var. Hacettepe’de eli palalı çeteler üniversiteye giriyor ve hâlâ serbestler. Bakana soruyoruz, neden çeteler serbestler?” şeklinde sloganlar attı.

Kısa sürede olaya müdahale eden emniyet güçleri, 5 öğrenciyi yaka paça gözaltına aldı.

Gözaltı anı sosyal medyada paylaşıldı

Öğrenci Kolektifleri, gözaltı anına ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: