Sayıştay’ın Ege Üniversitesi 2024 denetim raporu üniversitenin mali yapısındaki usulsüzlük ve eksiklikleri gözler önüne serdi. Raporda; ihale kanununa aykırı doğrudan teminler, bütçe sınırının aşılması, ruhsatsız öğrenci köyü, sosyal tesislerin milyonlarca liralık borcu ve Menemen Çiftliği’nin atıl bırakılması öne çıktı. Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi ise 3,1 milyar TL zarar açıkladı.

3,1 milyar TL’lik dev zarar

Rapora göre Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2024 yılında 6 milyar 24 milyon TL gelir elde etti. Ancak giderler 9 milyar 123 milyon TL’ye ulaştı ve dönem 3 milyar 99 milyon TL zarar ile kapandı.

İhale Kanunu’na aykırı alımlar

Sayıştay, üniversitenin mal, hizmet ve yapım işlerini kısımlara bölerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdiğini saptadı. Aynı firmaya aynı gün içinde üç ayrı doğrudan temin yapıldığı, bu alımların ihale yapılması gereken seviyeyi geçtiği ve uygulamanın yıl boyunca tekrarlandığı belirtildi. Denetçiler, bu durumun Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı.

Yüzde 10 sınırı aşıldı

Raporda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi kapsamında yapılan harcamalarda bütçeye konulan ödeneğin %10’unun aşıldığı, buna rağmen Kamu İhale Kurulu’ndan izin alınmadığı ifade edildi. Üniversitenin bu kapsamda yaptığı harcamanın 134,9 milyon TL’ye ulaştığı kaydedildi.

Ruhsatsız öğrenci köyü

2006’dan bu yana binlerce öğrenciye barınma hizmeti veren Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nün işletme ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yaklaşık 2 bin öğrencinin yaşadığı köyde yangın ve tesisat güvenliği eksiklikleri nedeniyle ruhsat alınamadığı belirtildi. Üniversite yönetimi, yüksek maliyetler nedeniyle eksikliklerin giderilemediğini açıkladı.

Sosyal tesislerde borç yükü

Üniversiteye bağlı sosyal tesislerin de ciddi mali sorunlarla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Spor tesisleri, yüzme havuzu, konukevleri ve kültür merkezi gibi işletmelerin; SGK’ya 39 milyon TL, vergi dairesine 15 milyon TL, tedarikçilere 3 milyon TL ve üniversite bütçesine 8 milyon TL borcu bulunduğu belirlendi.

Menemen Çiftliği arazileri atıl kaldı

Ege Üniversitesi’ne tahsisli 4 bin 100 dekar büyüklüğündeki Menemen Çiftliği’nin büyük bölümü kullanılmadı. Sadece 1000-1500 dekar alan ekilirken, 2500-3000 dekar arazinin atıl kaldığı kaydedildi. Çiftlikte süt sağım ünitesinin çalışmadığı, ihtiyacın dışarıdan karşılandığı belirtildi. 2024 yılında 14,5 milyon TL gelir elde edilmesine rağmen büyük gelir kaybı yaşandığı vurgulandı.

Sonuç: Kaynaklar etkin kullanılmadı

Sayıştay raporunun genel değerlendirmesinde, Ege Üniversitesi’nin mali kaynaklarını etkili ve verimli kullanmadığı, ihale mevzuatına aykırı uygulamalara gidildiği ve mali sürdürülebilirlik açısından ciddi riskler bulunduğu ifade edildi.