İzmir Ege Üniversitesi'nde, öğrencilerin yeni akademik yılın başlangıcında açtığı stantlar güvenlik güçlerinin müdahalesiyle engellendi. 20 öğrenci gözaltına alındı.

Ege Üniversitesi'nde öğrenci kulüplerinin yeni üye kaydı ve tanıtım amacıyla kurduğu stantlar, özel güvenlik birimleri ve çevik kuvvet polisleri tarafından engellendi. Öğrencilerin kampüste çeşitli yerlerde kurduğu stantlara güvenlik güçleri müdahale etti. Polis ve özel güvenlik, stantların kaldırılmasını istedi ve öğrencilerle tartışmalar yaşandı.

20 öğrenci gözaltına alındı

Müdahale sırasında, yaklaşık 20 öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerin, güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında darp edildikleri ve zorla yere yatırıldıkları bildirildi. Olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler, öğrencilerin yere sürüklendiğini ve copla müdahale edildiğini gösterdi.

CHP’li Tanal'dan sert tepki

Olayla ilgili CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi. Tanal, "İzmir Ege Üniversitesi'nde öğrenci topluluklarının stantlarında bulunan gençlerin gözaltına alınması, Anayasa'nın 34. maddesine aykırıdır" dedi. Tanal, öğrencilerin yerlerde sürüklenmesinin kötü muamele olduğunu belirterek, şiddet uygulayan faillerin adli ve idari soruşturması gerektiğini ifade etti.

Tanal, ayrıca üniversite kampüslerinin polis ablukası altında olmaması gerektiğini, öğrencilerin özgür düşünce merkezlerinde rahatça faaliyet gösterebileceğini belirtti. Gençlere uygulanan şiddetin faillerinin cezalandırılmasını talep etti.