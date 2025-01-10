Ege Üniversitesi Rektörü ve Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye’de tarımsal öğretimin başlamasının 179. yıl dönümü kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) düzenlenen Tarım Bayramı etkinliğinde önemli bir konferans verdi. Etkinlikte tarımın günümüzdeki stratejik önemi ve sürdürülebilirliğine dair önemli mesajlar paylaşıldı.

Tarımın temel unsurları geliştiriliyor

Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı konuşmada tarımsal üretimin temel unsurları olan toprak, su ve tohumun önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin toprak verimliliği açısından orta seviyede olduğunu belirten Budak, Anadolu'nun tarımsal üretim tarihindeki köklü geçmişine dikkat çekerek, Türkiye’de tarımın bilimsel yöntemlerle geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’de su kıtlığı

Tarımda suyun vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirten Budak, Türkiye’nin su kaynakları bakımından zengin bir ülke olmadığını ve bu nedenle devletin su yönetimine büyük önem verdiğini açıkladı. Su kaynaklarının etkin kullanımıyla Türkiye’deki sulanabilir alan oranının %81,9’a çıkarıldığını ifade etti.

Tohumun stratejisi

Tohumun tarımsal üretimin verimliliğini belirleyen en önemli unsur olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Budak, Türkiye’nin bu alanda önemli adımlar attığını belirtti. Özellikle buğday, çeltik, patates ve mısır gibi stratejik ürünlerde büyük ilerleme kaydedildiğini ifade eden Budak, tohumun uluslararası arenada stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin etkileri

İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerini de ele alan Prof. Dr. Budak, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tarımsal üretimi tehdit eden en büyük faktörlerden biri olduğunu belirtti. Bu sorunların tarım sektörüne olumsuz etkilerinden dolayı çiftçilerin giderek tarımdan uzaklaştığını söyledi.

"Topraklarımızın kıymetini bilelim"

Prof. Dr. Budak, sağlıklı bir toplumun temellerinin tarımsal üretime dayandığını ve doğru tarım uygulamalarının sağlık harcamalarını azaltmada kritik bir rol oynadığını ifade etti. Koruyucu hekimliğin tarım ve gıda ile başladığını belirten Budak, sağlıklı tarımsal üretim yöntemlerinin devletler tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda tarımın bir ülkenin geleceği için stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Budak, sanayi devrimi ve yapay zeka çağının ekonomik kazanç anlamında tarımın önüne geçtiğini ancak gıdanın insan için vazgeçilmez olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin toprak ve su politikalarının yerelden genele güçlü bir şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi. Konferansın sonunda MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, günün anısına EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’a bir hediye takdim etti.