Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı tarafından gerçekleştirilen “Göksel Baktagir ve Gürhan Karakiraz Besteleri” konseri, sanatseverleri unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkardı. Göksel Baktagir ve Gürhan Karakiraz, saz müziği formundaki besteleriyle büyük beğeni topladı.

Ustalardan duygusal besteler

Koordinatörlüğünü Öğr. Gör. Dr. Tarkan Erkan’ın üstlendiği konserde, Göksel Baktagir ve Gürhan Karakiraz, müzik serüvenlerine ve bestelerine dair içten paylaşımlarda bulundu. Baktagir, "Müziğe 7 yaşında babam Muzaffer Baktagir sayesinde adım attım. Yaklaşık 33 yıl İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğuna hizmet verdim. Beste çalışmalarıma İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında başladım. Konservatuvarlarda yetişen gençlerimiz daha bilinçli bir şekilde köklerimizdeki güzelliklerle beslenmiş oluyor ve çok kıymetli hocalardan meşk yöntemi ile dersler alıyorlar. Bugün burada Gürhan Karakiraz ile ikimizin duygu dünyasından çıkan ve hepsi birer birikimin sonucu olan saz müziği formundaki bestelerimizi sanatsever dostlarımızla paylaşacağız" diye aktardı.

Bestelerle dolu bir akşam

Konserde, “Yeni Gün”, “Dalgalar”, “Duygularım”, “Cennet Gülüm” ve “Göçmen Kuşlar” gibi birbirinden özel eserler icra edildi. Sanatçıların hem bireysel hem de ortak besteleri, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konserin ardından, EÜ DTMK Müdür Vekili Doç. Dr. Ali Maruf Alaskan, Göksel Baktagir’in müziğe olan katkılarını överek, her iki sanatçıyı da tekrar ağırlamak istediklerini belirtti. Sanatçılara katılımlarından ötürü “Teşekkür Belgesi” takdim edildi.