Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın 2024 yılını 'Ege’ye Vefa Yılı' olarak ilan etmesiyle birlikte üniversitede Vefa Yılı’na özel kimlik kartları tasarlandı. Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından hazırlanan bu yeni kimlik kartları, estetik ve işlevselliği bir araya getiriyor.

İşlevsel ve estetik tasarımlar

Yeni kimlik kartları, üniversitenin kurumsal kimliğine uygun renkler ve grafik unsurlar kullanılarak tasarlandı. Kartlar, hem estetik görünümleriyle hem de kullanıcı dostu yapılarıyla dikkat çekiyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen tasarımlar, güvenlik özellikleriyle de donatıldı. Ege Üniversitesi’nin inovatif ve çağdaş vizyonunu yansıtan bu kimlik kartları, üniversitenin tüm birimlerinde kullanıma sunuldu.

Tasarım sürecinde kullanıcı geri bildirimleri

Kimlik kartlarının tasarım süreci, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Cem Güzeloğlu, Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Damla İşbilen ve Arş. Gör. Seçil Üç tarafından yürütüldü. Kullanıcı geri bildirimlerine büyük önem verilen bu süreçte, tasarımlar birçok aşamadan geçirildi ve son hallerini aldı. Modern ve işlevsel yapılarıyla dikkat çeken kimlik kartları, Ege Üniversitesi’nin tüm birimlerinde kullanıma sunulmaya başlandı.