Ege Üniversitesi (EÜ) Birgivi İlahiyat Fakültesi, "Ayrıştırıcı Değil Kaynaştırıcı Bir Kavram Olarak Yaşayan Sünnet" başlıklı bir panel düzenledi. Panelde, İslam dünyasında yaşayan sünnetin işlevi ve toplum üzerindeki etkisi geniş bir şekilde tartışıldı. Panele, EÜ Birgivi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Hanefi Palabıyık, akademisyenler ve öğrenciler katılırken, konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu yer aldı.

Sünnetin birleştirici gücü

Etkinlik, EÜ Birgivi İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Osman Bostancı'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Panelde konuşan Prof. Dr. Kırbaşoğlu, yaşayan sünnetin İslam dünyasında birleştirici bir rol oynadığını ve bu işlevin daha da geliştirilebileceğini belirtti. Ayrıca, sünnetin halk ve akademi tarafından farklı yorumlandığını ve daha net bir tanımlama yapılması gerektiğini vurguladı.

“Sünnetin ilk kaynağı Kur’an’dır”

Prof. Dr. Kırbaşoğlu, sünnetin sadece Peygamber Efendimizle ilgili olmadığını, ashabıyla birlikte bir model oluşturduğunu ifade ederek, "Sünnet, bir toplum inşa eden ashabın davranışlarından doğan bir olgudur. Sünnetin ilk kaynağı ise Kur’an-ı Kerim’dir. Sünnete uymak isteyen bir kişinin ilk adımı Kur’an’a inanmaktır" dedi. Kırbaşoğlu, ayrıca sünnet ve hadis özdeşliğinin kavramlarda bazı problemler yarattığını belirtti. "Hadis ve sünnet farklıdır, her hadis sünneti içermez" diyerek bu iki kavramın karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Panel, konuklardan gelen soruların cevaplanması ile son buldu.