Ege Üniversitesi'nde, akademik ve idari kadronun katılımıyla 2024 yılı için yeni yıl kutlaması gerçekleştirildi. EÜ Rektörlüğü Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Ersan, Prof. Dr. İlkin Şengün, Prof. Dr. Devrim Bozkurt ile senato üyeleri, akademik ve idari çalışanlar katıldı.

Başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık

Yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yılın başarılarla dolu olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yeni yılın sağlık, huzur ve başarı getirmesi temennisinde bulundu. "Başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Tüm başarılarımızı çalışanlarımızın katkılarıyla inşa ettik. 70. yılımızda da ortak başarılarımıza yenilerini eklemek ve üniversitemizi küresel çapta tanınır kılmak için aynı inançla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni yılda sürekli iyileştirmeye devam

Rektör Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi'nin sürekli gelişim için çaba gösterdiğini belirterek, "Yeni yılda bilime, insanlığa nitelikli katkı sunmak için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Ayrıca, üniversitenin akreditasyon sürecinde idari personelin önemli katkı sağladığını vurgulayarak, "İdari personelimizin özverili çalışmaları olmasa bu başarıları elde edemezdik" diye ekledi.

Tarihi başarılara imza attık

2024 yılına dair üniversiteye yapılan önemli yatırımlara da değinen Prof. Dr. Budak, öğrencilerin barınma sorununu çözmek amacıyla yurt kapasitesinin büyük ölçüde artırıldığını ve çevre dostu projelerle üniversitenin sürdürülebilirlik alanında önemli bir sıçrama yaptığını belirtti. "100 bin metrekare olan yeşil alan oranımızı 600 bin metrekareye çıkardık. Greenmetric sıralamasında 1477 üniversite arasında 88’inci sıraya yükseldik," dedi.

70. yıl coşkusu

Ege Üniversitesi'nin 70. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutlayacaklarını belirten Rektör Budak, “2024 yılı Ege Üniversitesine Vefa Yılı olarak ilan edilmiştir. 70. kuruluş yıl dönümümüzde bu gururu tüm paydaşlarımızla birlikte yaşayacağız” dedi.

Yeni yılın üniversiteye, bölgeye ve ülkeye sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini dileyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, tüm Ege Üniversitesi ailesine mutlu bir yıl temenni etti