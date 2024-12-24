Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı vakalarının arttığı dönemde, yanlış antibiyotik kullanımı daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Olukman, gereksiz antibiyotik kullanımının yaygın bir problem haline geldiğini belirterek, bu durumun sağlık üzerinde yarattığı olumsuz etkileri vurguladı.

Antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılmalı

Prof. Dr. Olukman, antibiyotiklerin yalnızca bakteriyel enfeksiyonlarda etkili olduğunu belirtti. "Antibiyotikler, bakteriyel kökenli hastalıkların tedavisinde kullanılmalıdır. Viral enfeksiyonlar gibi bakteriyel olmayan hastalıklar için antibiyotiklerin hiçbir faydası yoktur" dedi. Yanlış antibiyotik kullanımı genellikle viral enfeksiyonlar nedeniyle gerçekleşiyor ve bu durum, hem bireylerin sağlıklarını hem de ekonomik kaynakları olumsuz etkiliyor.

Antibiyotiklerin yan etkileri: Bilinçsiz kullanım tehlikeli

Yanlış antibiyotik kullanımının birçok ciddi yan etkiye yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Olukman, bu etkilerin genellikle hastalar tarafından göz ardı edildiğini ifade etti. "Tüm antibiyotikler bulantı ve kusmaya, bağırsak mikroflorasını bozarak ishale yol açabilir. Ayrıca bazı antibiyotikler alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bilinçsiz veya yüksek dozda kullanıldığında böbrek ve karaciğer sorunlarına yol açabilir" dedi.

Antibiyotik kullanımında dikkat edilmesi gerekenler

Prof. Dr. Olukman, antibiyotik kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli faktörün, ilaçların doktor tarafından önerilen şekilde ve doğru dozda alınması olduğunu belirtti. "Antibiyotiklerin etkili olabilmesi için zamanında, doğru dozda ve doktorun tavsiyelerine uygun olarak kullanılması gerekir" diye ekledi.