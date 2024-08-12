Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı, 8 yıldır Azerbaycan’da devam ettirdiği ileri düzey ağrı tedavileri eğitim ve uygulamaları kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Algoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Can Eyigör, Azerbaycan’da ilk kez “Kordotomi” tedavisini başarılı bir şekilde uygulayarak, bu alanda bir ilki gerçekleştirdi. Bu yenilikçi tedavi, Azerbaycan basınında da geniş yankı buldu.

Kanser ağrıları için umut verici bir yöntem

Kordotomi, kanser ağrılarının tedavisinde kullanılan ileri bir yöntem olarak tanımlanıyor. Bu işlem, bilgisayarlı tomografi eşliğinde özel bir iğne ile omuriliğin ağrıyı taşıyan sinir liflerinin olduğu bölgenin radyofrekans termokoagülasyon (RFT) yöntemiyle yakılması sonucunda ağrının tamamen ortadan kaldırılması işlemi olarak uygulanıyor.

Rektör Prof. Dr. Budak’tan tebrik mesajı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bu önemli başarıyı kutlayarak, “Tek millet, iki devlet şiarıyla kardeş ülkemiz Azerbaycan ile bilimsel birikimimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Prof. Dr. Can Eyigör ve ekibi, Azerbaycan’da bir ilki gerçekleştirerek Kordotomi tedavisini başarıyla uyguladı. Bu, uzun yıllardır süren bilimsel çalışmalarımızın bir meyvesidir. Ekibimizi tebrik ediyorum,” dedi.

Algoloji bilim dalı, Türkiye’nin en deneyimli merkezi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı, Türkiye’de Kordotomi tedavisinde en deneyimli merkez olma unvanını taşıyor. Prof. Dr. Eyigör, bu tedavi yönteminin özellikle ileri dönem kanser hastalarında ortaya çıkan şiddetli ağrılar için kritik bir çözüm sunduğunu belirtiyor. “Bu hastalar genellikle yüksek doz opioid (morfin ve benzeri) analjezikler kullanıyor. Ancak bazı durumlarda bu ilaçlar bile yeterli olmuyor. İşte bu noktada, Kordotomi gibi ileri düzey ağrı tedavi yöntemleri devreye giriyor,” ifadelerini kullandı.

Hastanın ağrıları tamamen geçti

Azerbaycan’da gerçekleştirilen bu özel uygulama, yumurtalık kanserine bağlı yaygın metastazları olan bir hastaya yapıldı. Prof. Dr. Eyigör, “Hastanın güçlü analjezik ilaçlara ve diğer ağrı tedavisi yöntemlerine yanıt vermeyen şiddetli ağrıları vardı. Kordotomi sonrası hastanın ağrıları tamamen geçti ve ağrı kesici ilaçlara olan ihtiyaç ortadan kalktı,” dedi.