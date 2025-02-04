Mersin'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen "Ünilig Bocce Türkiye Şampiyonası" büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. Mersin GSM tesislerinde düzenlenen şampiyonaya 24 üniversiteden 127 sporcu katıldı.

Ege Üniversitesi adına mücadele eden Beyza Tatarlı, şampiyonada büyük bir başarıya imza atarak volo kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Genç sporcu, petank kategorisinde ise Türkiye ikinciliğini elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ege Üniversitesi olarak, sporun kültürel bir yapı haline gelmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Beyza Tatarlı'nın başarısı, üniversitemizin spor alanındaki güçlü altyapısının bir göstergesidir. Bu başarıyı kutluyor ve daha pek çok branşta sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.