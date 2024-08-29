Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Muharrem Hakan Kaykaç’ın liderliğinde yürütülen “Hedefe Yönelik Yenilikçi Modifikasyonlar ile Deniz Tabanındaki Makro Çöplerle Mücadele ve İki Farklı Alandaki Çöp Analizi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü. Proje, deniz tabanında biriken makro çöplerin temizlenmesine yönelik yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

Deniz tabanı çöpleri ekosistemi tehdit ediyor

Projeyi geliştiren Doç. Dr. Muharrem Hakan Kaykaç, deniz çöplerinin küresel çapta ciddi bir sorun oluşturduğuna dikkat çekerek, "Deniz çöpleri, ekosistemler, ekonomi ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Plastik atıkların denizlerdeki varlığı, ekolojik dengeyi tehdit ediyor. Bu projede, deniz tabanındaki çöpleri hedef alan yeni yöntemler ve sürütme av araçları için modifikasyonlar geliştirilecek. Balıkçılarla işbirliği yapılarak, deniz çöpleri konusunda anket çalışmaları gerçekleştirilecek ve sürdürülebilir çözümler üretilecek," ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir balıkçılık ve turizme katkı

Projenin, deniz tabanındaki çöplerin toplanmasının yanı sıra bentik fauna üzerinde de koruyucu etkiler yaratması planlanıyor. Doç. Dr. Kaykaç, “Projede geliştirilecek yenilikçi çöp toplama aracı, farklı hız ve derinliklerde test edilerek en etkili yöntemler belirlenecek. Bu araç, balıkçılık ve turizm gibi sektörlere de önemli katkılar sağlayacak," dedi. Ayrıca, proje kapsamında geliştirilen tekniklerle makro çöplerin kıyısal bölgeler, nehir ağızları ve balıkçı barınaklarında da toplanması hedefleniyor.

Akademik kadro ve iş birliği

Projede, EÜ Su Ürünleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Huriye Göncüoğlu Bodur, Doç. Dr. Ozan Soykan, Prof. Dr. Faik Ozan Düzbastılar, Doç. Dr. Ertan Dağlı ve Prof. Dr. Tevfik Ceyhan gibi uzman isimler araştırmacı olarak görev alacak. Proje ekibi, deniz tabanındaki makro çöplerin temizlenmesi konusunda önemli bir bilimsel adım atmayı amaçlıyor.