Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ek Hizmet Binası'nda yapımı ve donanımı tamamlanan ameliyathane, hasta kabulüne başladı. Engelli dostu olarak dizayn edilen ameliyathane, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Ersin, üniversitenin üst yönetimi, senato üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve idari personelin katıldığı törenle açıldı.

Modern teknolojilerle donatılmış ameliyathane

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Dünyanın önemli diş hekimliği fakülteleri arasında yer alan EÜ Diş Hekimliği Fakültemiz, altyapısını ve donanımını sürekli güncelleyerek modern cihazlarla donatılmış ameliyathanemizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fakültemiz, milyonlarca hastaya umut olup sağlık alanında binlerce yeniliğe ve gelişmeye vesile olmuştur" dedi.

Yeni ünvan: Ege Üniversitesi Diş Hastanesi

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ameliyathanemiz, gerekli yatırım ve çalışmaların ardından Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almaya hak kazandı. Bu sayede fakültemiz, 'Ege Üniversitesi Diş Hastanesi' ünvanını aldı. Bu ünvan, bütçe ve kadro tahsisi konularında önemli avantajlar sağlayacak" diye konuştu.

Engelli dostu hizmetler

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Ersin, "Ameliyathane birimimizde yer alan iki genel anestezi ünitesi ile engelli hastalarımızın diş tedavileri kamu kurumu bünyesinde rahatlıkla gerçekleştirilecek. Bu, 'Engelsiz Ege' kavramına önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi. Ayrıca, ameliyathanede diş hekimliği uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatında yer alan operasyonların yapılabileceği belirtildi.

Kaliteli hizmet ve eğitim

Prof. Dr. Nazan Ersin, "Ameliyathane ruhsatımızın alınmasıyla birlikte Ege Üniversitesi Diş Hastanesi unvanını da kazanan fakültemiz, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak ülke çapında hak ettiği ayrıcalıklı pozisyona yerleşmiştir. Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek mottosu ile yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.