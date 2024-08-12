Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi, gastronomi, turizm ve kültür alanlarında önemli bir buluşma noktası olacak “5. Uluslararası Gastronomi, Turizm ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu”nu 10-12 Ekim 2024 tarihlerinde düzenleyecek. “Mutfak Kültürü ve Göç” temasıyla gerçekleştirilecek sempozyum, çevrimiçi ve yüz yüze katılım imkanı sunacak.

Sempozyumun teması ve katılımcılar

Bu yılki sempozyum, “Mutfak Kültürü ve Göç” teması etrafında şekillenecek. Gastronomi, turizm ve kültür alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve sektör profesyonelleri, mutfak kültürünün göçle nasıl etkilendiğini ve şekillendiğini tartışacak. Katılımcılar, göçmen toplulukların mutfak kültürlerini nasıl korudukları, dönüştürdükleri ve yeni gastronomik trendler yarattıkları konularında bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Yüz yüze ve çevrimiçi katılım imkanları

Sempozyum, hem çevrimiçi hem de yüz yüze katılım seçenekleri sunarak geniş bir katılımcı kitlesine hitap edecek. Bu sayede, hem ulusal hem de uluslararası katılımcılar, sempozyumun çeşitli oturumlarına ve tartışmalarına erişim sağlayabilecek.

Sempozyum hakkında daha fazla bilgi ve katılım detaylarına Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi’nin resmi web sitesinden ulaşılabilir. Katılımcılar, sempozyuma kayıt işlemlerini ve diğer bilgileri buradan takip edebilir.

Gastronomi ve kültür alanında yeni ufuklar

5. Uluslararası Gastronomi, Turizm ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu, gastronomi ve kültür çalışmaları alanındaki en güncel araştırmaları ve trendleri tartışmak için önemli bir platform sunacak. Katılımcılar, mutfak kültürü ve göç konularında derinlemesine bilgi edinme ve profesyonel ağlarını genişletme fırsatı bulacaklar.