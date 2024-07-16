Ege Üniversitesi (EÜ) Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, 29 Temmuz - 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında "Müziksel Algı ve Bellek Geliştirme Kursları" düzenleyecek. Kurslar, işitme, makamsal algı, ritim algısı ve eser dinleme konularında teorik eğitimler sunarken, 12-16 Ağustos tarihleri arasında çalgı yapımı ve onarımı ile Türk halk oyunlarına yönelik uygulamalı atölyeler de gerçekleştirilecek.

Kursların içeriği ve amaçları

Kurslar hakkında bilgi veren EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Özge Gülbey, kursların müzikseverlere geniş bir perspektif sunduğunu belirtti:

“Kurslarımız, işitsel olarak algılayabildiğinizi tekrar edebilme yeteneğini geliştirme odaklıdır. Müziği sevip ne yapacağını bilemeyen kursiyerlerimizin, öğretim elemanlarımızın yönlendirmeleri sayesinde müziğe ilk adımı atmalarını sağlıyoruz. Kurslarımız, konservatuvar eğitiminde profesyonel olmayı hedefleyenler ve kendini keşfetmek isteyenler için yeni bir kapı açıyor.”

Kurs programı ve içeriği

Kurs programında, piyano, tambur ve bağlama gibi enstrümanlar kullanılarak işitme ve makamsal algı dersleri verilecek. Ayrıca ritim algısı ve eser dinleme dersleri de kursiyerlere sunulacak. Uygulamalı atölyelerde ise Çalgı Yapımı ve Onarımı bölümü kapsamında objelerin modellenmesi ve gerçekleştirilmesine yönelik eğitimler yer alacak. Türk Halk Oyunları atölyeleri ile farklı yörelerin dansları öğretilecek.

Kayıt ve katılım bilgileri

Kurs kayıtları 26 Temmuz'a kadar devam edecek ve kurslar EÜ DTMK C Blok binasında düzenlenecek. Kontenjanın 120 kişi ile sınırlı olduğunu belirten Prof. Dr. Gülbey, tüm öğrencilere kurs kayıt ofisine başvurmaları çağrısında bulundu. Detaylı bilgiye Ege Üniversitesi Konservatuvarı web sitesinden ulaşılabilir.