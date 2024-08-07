Ege Üniversitesi (EÜ) Nükleer Bilimler Enstitüsü Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazilet Zümrüt Biber Müftüler’in yürüttüğü “Lise Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu” projesi, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenmeye uygun görüldü. Proje, fen bilimleri öğretmenlerinin nükleer bilimler konusundaki bilgi ve farkındalıklarını artırmayı, toplumda bu konuda daha bilinçli bir yaklaşım geliştirmelerini amaçlıyor.

Rektör Budak'tan destek mesajı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje ekibini makamında kabul ederek başarılar diledi. Rektör Budak, “Tam akredite, öğrenci odaklı, araştırma üniversitemiz bilim insanları, topluma fayda sağlayacak pek çok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Bu proje ile fen bilimleri öğretmenlerimizin nükleer bilimler konusunda farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Eğitim sonunda öğretmenlerimiz, öğrendiklerini kendi kurumlarına aktararak meslektaşları ve öğrencileri arasında oluşan önyargıları azaltmaya yönelik çalışmalar yapacaklar. Proje ekibimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Nükleer enerjiye karşı olumsuz algı yıkılacak

Prof. Dr. Fazilet Zümrüt Biber Müftüler, proje hakkında şu bilgileri verdi: “Projemiz kapsamında, Sinop ve Mersin'de devam eden nükleer santral inşaatları nedeniyle gündeme gelen ‘Nükleer’ konusu ele alınmakta ve bu alanda öğretmenler arasında oluşan olumsuz algıların dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Medyada sıklıkla karşılaşılan bilimsellikten uzak tartışmalar, öğretmenlerin nükleer enerji konusunda yeterli ön bilgiye sahip olmamalarına ve bu konuda olumsuz bir tutum sergilemelerine yol açmaktadır. Bu olumsuz tutum, öğretmenlerin kendi uzmanlık alanlarına, öğrettikleri sınıf düzeylerine ve sosyo-ekonomik durumlarına göre farklılık göstermektedir. Proje, nükleer bilimlerin günümüz teknolojisiyle entegre edilmesini, katılımcı merkezli ve ilgi uyandıran bir yaklaşım sunmayı amaçlamaktadır. Eğitim, enerji alanının yanı sıra tıp, endüstri ve arkeoloji gibi alanlardaki uygulamaları da kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Etkinlikler, hedef kitleye uygun olarak geliştirilmiş ve eğitimin katılımcılar üzerindeki etkilerini ölçmek için nitel ve nicel ölçme paradigmalarının bir arada kullanıldığı karma bir değerlendirme sistemi kullanılacaktır.”

Proje ekibi ve iş birlikleri

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Fazilet Zümrüt Biber Müftüler’in yaptığı projede, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Emre Uygur, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Doç. Dr. Hüseyin Eş ve Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Doç. Dr. Mehmet Başaran uzman olarak görev alıyor. Ayrıca projede birçok üniversite ve eğitim kurumundan akademisyen ve öğretmen de rehberlik ve eğitmenlik yapacak.