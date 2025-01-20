Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve EGESEM iş birliğiyle düzenlenen “Akran Mentörlüğü Sertifika Programı” mezunlarını verdi. Program, öğrencilere 21. yüzyıl iş dünyasına hazırlanırken rehberlik etmeyi hedefliyor. Sertifika törenine EÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Tolga Dinçer ve Prof. Dr. Halil Şen, EÜ Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Fırat Sarsar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

EÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, programın öğrencilerin akademik gelişiminin yanı sıra profesyonel gelişimlerine de katkı sağlayacağını vurguladı. “Bu eğitim, öğrencilerimizin kariyer yolculuklarında onlara ışık tutacak ve iş dünyasında karşılaşacakları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak,” dedi. EÜ Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Fırat Sarsar ise, sertifikaların sadece bir kağıt parçası değil, aynı zamanda öğrencilerin kariyer temellerini attıkları bir rehber olduğunu belirtti.

Sertifika töreninin ardından Dekan Prof. Dr. Uğur Sunlu ve Dekan Yardımcıları öğrencilere sertifikalarını takdim etti. Eğitimler, öğrencilerin mesleki gelişim süreçlerine katkıda bulunan bilgileri içerdi.

Tören, akademik kadronun ve öğrencilerin katıldığı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.