Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Satı Doğan’ın yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK 1002-B Acil Destek Modülü kapsamında kabul edildi. “Toplum Ruh Sağlığı Merkezine Devam Eden Hastalarının Riskli Cinsel Davranışlara Yönelik Algıları ve Koruyucu Davranışları: Kalitatif Çalışma” adlı proje, ağır ruhsal bozuklukları olan bireylerin cinsel sağlık algısını ve davranışlarını değerlendirmeyi amaçlıyor.

Üniversitenin sağlık alanındaki yenilikçi projelerinin devam ettiğini vurgulayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Hemşirelik Fakültesi öğretim üyemiz Doç. Dr. Satı Doğan ve ekibinin hazırladığı bu önemli proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Hocamızı ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

"Cinsel sağlık ihmal ediliyor"

Projeye dair açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Satı Doğan, ruhsal bozukluğu olan bireylerin cinsel sağlığının genellikle göz ardı edildiğini belirtti. “Cinsellik, insan davranışının doğal bir boyutudur ve sağlıklı ilişkilerde önemli bir faktördür. Ancak, ağır ruhsal bozukluğu olan hastalarda cinsel sağlık ihmal ediliyor. Bu bireylerde riskli cinsel davranışlar yaygın görülmekte ve sonuç olarak cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve istenmeyen gebelikler riski artmaktadır” diye konuştu.

Çalışma kapsamında, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne devam eden hastalarla birebir görüşmeler gerçekleştirilecek. Katılımcıların riskli cinsel davranışlara bakış açısı ve koruyucu önlemleri ne derece uyguladığı değerlendirilecek. Proje sonuçlarının, ruhsal bozukluğu olan bireylerde farkındalığı artırarak çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Akademik kadro güçlü bir çalışmaya imza atıyor

Proje ekibinde, Doç. Dr. Satı Doğan’ın yanı sıra Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevcan Topçu ve Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Damla İşman Haznedaroğlu da yer alıyor. Alanında uzman akademisyenler tarafından yürütülen bu proje, toplum ruh sağlığı alanında önemli bir eksikliği gidermeyi hedefliyor.