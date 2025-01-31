Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Kara’nın yürütücülüğünü yaptığı "3 Boyutlu Baskı Teknigi (3D Printing) ile Üçlü Elektrot Tasarımı, Geliştirilmesi ve Elektrokimyasal Biyosensör Uygulaması" başlıklı proje, TÜBİTAK 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

"TÜBİTAK’ın farklı programlarında zirvedeyiz"

Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin TÜBİTAK projelerinde liderliğini sürdürdüğünü vurguladı. Prof. Dr. Budak, "Tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı, araştırma üniversitemiz TÜBİTAK’ın farklı programlarında zirvede yer alıyor. Ege Üniversitesi olarak en çok proje üreten ve TÜBİTAK tarafından en çok kabul edilen üniversiteler arasında olmaktan gurur duyuyoruz. Kabul alan bu projelerimizden biri de Prof. Dr. Pınar Kara ve ekibi tarafından hazırlanan 3D biyosensör projesi oldu. Hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Biyosensör teknolojisinde yenilikçi yaklaşım

Proje ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Pınar Kara, 3 boyutlu baskı teknolojisi kullanılarak geliştirilecek üçlü elektrot sistemi ile mutasyonların, genetik ve mikrobiyolojik kökenli hastalıkların teşhisinde önemli bir adım atılacağını belirtti. Kara, "Bu çalışma, hasta başı analiz (POC-Point of Care) sistemlerinin tasarımına yönelik büyük bir yenilik getirecek. Geliştirdiğimiz 3D baskılı üçlü elektrot sistemi, mevcut kullan-at elektrotlara kıyasla daha uygun maliyetli, kullanımı ve üretimi kolay, hızlı üretilebilen ve kontrol edilebilir bir alternatif sunmayı hedefliyor" dedi.

Projenin endüstriyel potansiyeli

Prof. Dr. Kara, projenin akademik çalışmaların yanı sıra biyoteknolojik firmalar için de önemli bir kazanım sağlayacağını vurguladı. "Amacımız, prototipimizi enfeksiyon kaynaklı klinik hastalıkların hızlı teşhisine yönelik hasta takibi sistemlerine entegre edilebilir hale getirmek ve piyasaya sürülebilir bir ürün geliştirmektir" diye aktardı.