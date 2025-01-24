Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bayrı Eraç’ın öncülüğünde yürütülen “Morus nigra L., Salvia tomentosa Mill. ve Salvia dichroantha Stapf. Ekstrelerinin Stenotrophomonas maltophilia ve Acinetobacter baumannii Kökenlerinin Virülans Faktörlerine Etkileri” başlıklı proje, TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı.

Antibiyotik direncine karşı yenilikçi yaklaşımlar

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi yürüten ekibi tebrik ederek, “Tam akredite üniversitemiz, sağlık alanında yenilikçi projelere imza atmaya devam ediyor. Bu önemli projeyi TÜBİTAK’ın desteklemesi, araştırmacılarımızın başarısının göstergesi. Prof. Dr. Bayrı Eraç ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Alternatif tedavi arayışları

Prof. Dr. Eraç, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, hastane kaynaklı enfeksiyonlara neden olan Stenotrophomonas maltophilia ve Acinetobacter baumannii gibi bakterilerin tedavisinde yaşanan zorlukları vurguladı. “Antibiyotik direncinin artması, yeni antibiyotiklerin kullanıma girmesinde büyük bir yavaşlama yaratıyor. Bu sebeple, antibiyotik direncini indüklemeyen alternatif yaklaşımlara ihtiyaç var” diyen Eraç, karadut ve adaçayı türlerinin bu direnci kırma potansiyelini incelemeyi hedeflediklerini belirtti.