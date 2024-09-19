Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri, TÜBİTAK tarafından desteklenen projeleriyle robotik ve opto-mekanik alanlarında yenilikçi sistemler geliştirmeyi hedefliyor. Süper Sarmal Polimer Eyleyici Teknolojisi’ni temel alan bu proje, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki kritik teknolojilere önemli katkılar sunacak.

Robotik ve Opto-Mekanik alanlarında öncü proje

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Yavuz Öztürk’ün yürütücülüğünü yaptığı “Süper Sarmal Polimer Eyleyici Teknolojisi Kullanılarak Özgün Robotik Sistemlerin Geliştirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK’ın 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje ekibinde Gebze Teknik Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nden bilim insanları yer alıyor.

Proje, yumuşak robot teknolojilerinde yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyor. Özellikle insan-robot etkileşimleri, tıbbi uygulamalar ve afet kurtarma alanlarında kullanılabilecek sistemler geliştirilecek. Bu proje kapsamında, doğadan esinlenen tasarımlar ve minimum algılayıcı kullanımıyla, hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik özgün çalışmalar yürütülecek.

Akademik başarıya TÜBİTAK desteği

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin bilim insanlarının dijital çağın sunduğu imkanlarla önemli projelere imza atmaya devam ettiğini belirtti. Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda hazırlanan bu projelerin, uluslararası iş birlikleri ile yürütüldüğüne dikkat çeken Budak, TÜBİTAK tarafından kabul gören projelerin yerli ve milli teknoloji üretimi konusunda önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Yenilikçi robot teknolojisi

Projeyle ilgili detayları paylaşan Doç. Dr. Yavuz Öztürk, yumuşak robot teknolojilerinin insan-robot etkileşiminde büyük bir devrim yaratacağını söyledi. Öztürk, robotik ve opto-mekanik alanlarında yapılacak özgün çalışmaların, tıp ve afet kurtarma gibi kritik alanlarda uygulanabilir olacağını vurguladı. Doğrusal olmayan, model tabanlı ve minimum sayıda algılayıcı ile çalışacak sistemlerin geliştirileceği bu proje, robot teknolojilerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Geleceğe yön veren proje ekibi

3 yıl sürecek olan projede, Ege Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nden uzman akademisyenler görev alıyor. Doç. Dr. Yavuz Öztürk'ün yürütücülüğünü üstlendiği projede, Prof. Dr. Enver Tatlıcıoğlu danışman olarak yer alırken, Prof. Dr. Erkan Zergeroğlu, Dr. Erman Selim ve Arş. Gör. Çağrı Hindistan da araştırmacı olarak projeye katkı sağlıyor.