Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep Çelik Orhan, "Yaşanabilir Bölgede Yer Alan Barınak Yıldızların ve Gezegenlerinin Detaylı İncelenmesi ve Yaşam İzleri Arayışları" adlı projesiyle TÜBİTAK 1001 Destek Programı kapsamına alındı. Proje, yaşanabilir gezegenlerin ve bu gezegenleri barındıran yıldızların evrim süreçlerini detaylı olarak incelemeyi amaçlıyor.

Rektör Budak’tan tebrik

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi yürüten ekibi makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik etti. Budak, "Üniversitemizin alanında uzman araştırmacıları, bilimin her dalında önemli katkılar sunuyor. Doç. Dr. Zeynep Çelik Orhan’ın yaşanabilir gezegenler üzerine yürüttüğü proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Kendisi ve ekibini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Zeynep Çelik Orhan, projenin temel amacını şöyle açıkladı: "Gezegenlerin çevresinde yaşam için uygun koşulları sağlayan 'yaşanabilir bölge', sabit bir alan olmayıp yıldızların evrimsel süreçleriyle değişkenlik gösteriyor. Projede, yıldız sismolojisi (asterosismoloji) yöntemleri kullanılarak barınak yıldızların kütle, yarıçap ve yaş gibi temel özellikleri yüksek hassasiyetle belirlenecek. Elde edilen verilerle geliştirilecek ayrıntılı yıldız ve gezegen modelleri, gezegen atmosferlerindeki biyoişaret gazlarının kararlılığı, gezegen göçleri ve yıldız-gezegen etkileşimlerini de kapsayacak."

Doç. Dr. Çelik Orhan, projenin literatürde ilk kez "Dinamik Yaşanabilir Bölge (HZ(t))" kavramını sistematik şekilde ele alacağını belirterek, "Bu çalışma, yaşam izleri arayışında bugüne kadar parçalı olarak yürütülen araştırmaları birleştirerek bütüncül bir çerçeve sunacak. Projenin sonuçları astrobiyolojiye katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Güneş dışı gezegenlerin gözlemlerine de önemli veriler kazandıracak" dedi.

Proje ekibinde Doç. Dr. Zeynep Çelik Orhan’ın yanı sıra Dr. Fatma Öztürk Kırbay ve Dr. Cenk Kayhan araştırmacı olarak görev alıyor.

Bu proje ile Ege Üniversitesi, evrenin yaşanabilir bölgelerini anlamaya yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarda öncü rol oynamayı hedefliyor.